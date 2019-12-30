الفنان حسين الصادق يعترف بـ(حبه) لممثلة سودانية..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول ناشطون أمس فيديو قصير جمع الفنان الشاب حسين الصادق والممثلة الشابة أمل والتي ظهرت في عدد من الاسكتشات القصيرة مع الكوميديان الشاب برهومي، هذا وظهر حسين خلال الفيديو وهو يعترف بـ(حبه) للممثلة الشابة والتي ردت عليه في ذات الفيديو أنه بجهره بذلك الأمر سيمنع عنها (العرسان)، ليرد حسين بإصرار أكبر: (حبيبتي)، بالمقابل سادت حالة صدمة عدد من القروبات النسائية وتحديداً المهتمة بالشأن الفني في البلاد، حيث أعلنت عدد من الفتيات عن (صدمتهن) عقب مشاهدة الفيديو، بينما لم تبخل آخريات بإرفاق ملصقات الحسرة والدموع بسبب إعلان الشاب حسين الصادق عن مشاعره لتلك الممثلة الشابة.

عدد من مرافقي حسين بالعاصمة السعودية الرياض أكدوا بحسب صحيفة السوداني، أن ما دار بالفيديو مجرد مداعبة بين حسين وأمل ليس إلا، مشيرين الى أن حسين قام بذلك الأمر بسبب الشائعة التي تم تداولها حول ارتباطه بذات الفتاة في وقت سابق، ليقوم بذلك التصريح في الفيديو كنوع من (السخرية) من مطلقي تلك الشائعة، ويعتبر حسين الصادق من الفنانين الشباب الذين يمتلكون عدداً هائلاً من المعجبات، حيث أكدت تقارير صحفية قبيل مدة أن معجبات حسين الصادق يتفوقن بفارق كبير على معجبيه من الذكور.

فيما زاد التأكيد على هذا الخبر الحضور الطاغي للفتيات في حفلاته الجماهيرية إضافة إلى التجاوزات التي تتم في بعض حفلاته من قبل معجباته، وليس ببعيد عن الأذهان فيديو اقتحام فتاة للمسرح وتقبيله أثناء حفله بأحد المطاعم الشهيرة بقلب الخرطوم قبيل سنوات، هذا وتجد شائعات ارتباط حسين الصادق رواجاً منقطع النظير وسط معجباته من الفتيات، وآخرها كانت شائعة زواجه في السر، تلك الشائعة التي انطلقت عقب ظهوره في إحدى السهرات التلفزيونية وهو يرتدي (دبلة) بأصبع يده اليسرى، مما فتح الباب على مصراعيه لانتشار تلك الشائعة.