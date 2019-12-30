إجتماع حاسم للكاردينال مع”5″ لاعبين خلال ساعات

الخليج 365 :

اجتماع مرتقب بين الكاردينال وخمسة من لاعبي الهلال مطلقي السراح.

أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز” أنّ اجتماعًا مرتقب بين رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال وخمسة من لاعبي الفريق بقيادة عبد اللطيف بوي، والي الدين، عمار الدمازين، بشة الصغير، السمؤال ميرغني.

ووفق المصادر فإنّ الاجتماع سيكون بشأن مناقشة تجديد التعاقد مع اللاعبين بعد نهاية فترتهم مع الفريق في أكتوبر المنصرم.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز” إنّ الاجتماع سيعقد اليوم”الأثنين” وخلال الساعات المقبلة.