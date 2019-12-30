موزانة ٢٠٢٠ تعصف ذهنياً برجال الاقتصاد في الحكومة الانتقالية.. بقلم د/ إبراهيم القزعابي

شهاب محمد - الخرطوم - بعد مداولات بشأن إجازتها توصلوا إلى أن يتم رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا في تكرار لنفس النهج الاقتصادي من اقتصاديي النظام السابق ، الموازنة في مجملها قاسية وصعبة جداً على الشعب السوداني عامته فهي موازنة قاسية وجاءت دون طموح الشعب السوداني مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة فعلا تسلمت الدولة واقتصادها منهار بعد أن نال منه الفساد ما نال ولعبوا به المتألسمين أيما لعب لكن كل ذلك لا يُعد مبرراً فكان بإمكان الحكومة الحالية الإبقاء بقدر الإمكان على هذا الوضع – مع وجود الكثير من الحلول على سبيل المثال أيلولة بعض الشركات التابعة لجهاز الأمن والقوات المسلحة للشعب – ولكن أن يتم رفع الدعم هذا أمراً صعباً جداً فالموازنة أشبه بلقاح الملاريا(الكينين) فالشعب عندما استنشق عبير الحرية وتذوق طعم التغيير أضحى نفسيا مهيأة لتقبل أي قرار صادر من حكومة تستمد شرعيتها وتسنتد وتتوكأ عليه وأظنها (شهامة ورجالة سودانيين) لكن الموزانة هي بداية لدق ناقوس خطر قادم على البلاد والعباد لربما هي آخر موازنة في تاريخه.

