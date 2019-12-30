السعودية تعقد جلسة محاكمة سرية للداعية “سلمان العودة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعقد المحكمة الجزائية في السعودية، الإثنين، جلسة محاكمة سرية للداعية “سلمان العودة”.

وأعلن حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، المهتم بشؤون المعتقلين والسجناء في السعودية، أن “المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض تعقد في هذه الأثناء جلسة محاكمة سرية جديدة للشيخ سلمان العودة”.ويواجه الشيخ “العودة” عقوبة الإعدام بعدما طالب المدعي العام السعودي بتلك العقوبة، عند بدء محاكمته في سبتمبر/أيلول 2018، حسب ما نقلته صحف محلية.

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