ترامب يسخر من بيلوسي ويطالبها بحل فضيحة نجلها!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأحد، من رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بعد انتشار تقرير زعم أن نجلها ضالع في فضيحة فساد بأوكرانيا.

ووجه ترامب طلبا إلى بيلوسي للرد على هذه المزاعم، قائلا في تغريدة بموقع “تويتر”: “واو نانسي المجنونة، ما الذي يحدث؟”، وأضاف: “هل من إجابة يا نانسي؟”.

وكانت شبكة One American News Network الأمريكية، نشرت تقريرا قالت فيه إن “بيلوسي وابنها متورطان بفضيحة فساد في أوكرانيا، مماثلة للفضيحة المتورط فيها نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن وابنه هانتر”.

ولفت التقرير إلى أن بول بيلوسي كان عضوا في مجلس إدارة شركة للغاز الطبيعي تعمل في أوكرانيا، مشيرا إلى سفراته إلى أوكرانيا مؤخرا حتى عام 2017.