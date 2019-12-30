مأزق الحكومة وفرحة قحت

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مداد كثير سال في الايام الماضية بسبب الجدل المكثف بين مؤيدي ومعارضى سياسة رفع الدعم عن السلع واجازة الموازنة من عدم ذلك ، وقد قرأ الناس مواقف قوية تعترض على ما اعلنه وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى فى مؤتمره الصحفى بعد اجتماع مجلس الوزراء الذى وافق على رؤية السيد الوزير واجاز الموازنة وتبقى لها ان تجاز فى الاجتماع المشترك بين مجلسى السيادة والوزراء .

وقد اعترض محسوبون على الحكومة ورفضوا إجازة الموازنة بشكلها الذى اقترحه السيد وزير المالية ومن ابرز من رفعوا صوتهم ضد سياسة رفع الدعم القيادى بقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني الباشمهندس عمر الدقير الذى قال كلاما حادا فى هذا الجانب ، كما اعترض على الموازنة تجمع المهنيين الذى اخرج بيانا قويا شديد اللهجة واضح الدلالة برفض فيه بشكل قاطع زيادة معاناة الناس برفع الدعم عن السلع كما كان قاسيا على الحكومة وهو يصفها بالسائرة على خطى النظام البائد.

وايضا شهدت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعى نشاطا كبيرا فى الاعتراض على المقترح الحكومى برفع الدعم تدريجيا عن السلع ، وقد افلحت كل هذه الجهود فى جعل الحكومة تتراجع عن اصرارها على ضرورة رفع الدعم وذلك بعد يوم واحد من تبنى مجلس الوزراء للميزانية واجازتها ، وقد كشفت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن تراجع مجلس الوزراء عن قرار رفع الدعم عن “البنزين” و “الجازولين” بعد حوالي “24” ساعة من إجازة ميزانية 2020 التى أقرت رفع الدعم عن الوقود.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية و التعيير عادل خلف الله في تصريح مساء السبت تراجع مجلس الوزراء عن القرار عقب اجتماع مطول بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء.

وكشف خلف الله أن الاجتماع توصل إلى اتفاق بعقد مؤتمر اقتصادي عاجل تشارك فيه كافة قطاعات المجتمع لمناقشة المشاكل الاقتصادية المعقدة، والخروج بخطة وقرارات ملزمة للمسار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية .

وأعلن خلف الله عن مؤتمر صحفي لوزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني لكشف تفاصيل الاتفاق بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

وقد اشاد القيادى بالحرية والتغيير خالد سلك بتراجع الحكومة عن قرارها السابق

ووصفه بالقرار التاريخى .

وقد تنفس الكثيرون الصعداء خاصة فى جبهة مناصرى الحكومة وهم الذين عاشوا قلقا كبيرا وهم متنازعون بين وقوفهم مع شعبهم واعتراضهم على زيادة معاناته ومعرفتهم ان الحكومة تمر بحرج بالغ فهى مضطرة الى إعلان هذه الميزانية الصادمة للناس أما الان وقد نجحوا فى اثنائها عن أصرارها على موقفها فانه يحق لهم الفرح والابتهاج رغم صعوبة الظروف وضغط الحياة.