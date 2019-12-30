الصوماليون ضحايا الارهاب المجرم مجددا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعود الارهاب المجرم الذى لا دين ولا اخلاق له يعود الى ممارسة افعاله المستنكرة والقبيحة ويضرب الابرياء فى الصومال وذلك بوقوع عملية تفجير مروعة يوم السبت عند نقطة تفتيش في تقاطع مزدحم بمقديشو اودت بحياة عشرات الابرياء ، وتقول اخر الأخبار ان الشهداء وصلوا الى مايقارب المائة شخص ، وقد تم تنفيذ العمل الارهابى الجبان بواسطة شاحنة مفخخة، جنوب غربي العاصمة مقديشو حسبما نقلت وكالة رويترز عن تقرير نشرته منظمة دولية تعمل في الصومال.

وقال مسؤولون محليون إن شاحنة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية خلال ساعة الذروة الصباحية السبت،

وذكرت وكالات انباء نقلا عن راديو دالسن (محطة محلية) إن “من بين القتلى 4 أتراك يعملون فى شركة للانشاءات تتبع للحكومة التركية تقوم بترميم بعض المواقع بالاتفاق مع الحكومة الصومالية ، ويعتقد بعض المراقبين ان الاتراك ربما كانوا الهدف الرئيسي للتفجير”.

وقال عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريح للراديو إن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير.

ومع ان أى جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الانفجار لكن فى الغالب ما تنفذ “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” مثل هذه الهجمات.

ويثور قلق كبير لدى مراقبين محليين واقليميين حول مقدرة قوات الاتحاد الافريقى المنتشرة فى الصومال على مجابهة حركة الشباب التى لم تفلح الجهود الكبيرة فى القضاء عليها بشكل كامل مع ان نشاطها قد انحسر وتهديدها للامن قد خف خاصة بعد طردها من العاصمة مقديشو قبل سنوات ، ولكن الهجوم الاخير جدد مخاوف الصوماليين من عدم مقدرة قواتهم الوطنية من التصدى للحركة الارهابية وتولي مسؤولية الحفاظ على أمن البلد في الأشهر المقبلة بعد الانسحاب المتوقع لقوات الاتحاد الإفريقي ، ويخشى الجميع من تمدد الجماعات التكفيرية وانفراط عقد الامان الذى بدأ المقديشيون يحسونه .