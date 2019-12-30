الصادق المهدي: البقاء في اليمن جريمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى تجديد لموقفه المعلن من قبل اكد زعيم حزب الامة وامام طائفة الانصار السيد الصادق المهدى ان الحرب فى اليمن جريمة لابد من ايقافها وإن اشتراكنا فيها جريمة اخرى مطالبا بسحب الجيش السودانى من اليمن فورا ، وقال السيد الصادق المهدى لصحيفة السودانى الدولى السبت انه ليس هناك مبرر مطلقا لمشاركتنا فى حرب اليمن

واضاف المهدى : نحن نطالب أن لا يكون هنالك جنود سودانيون يقاتلون خارج مبدأ الدفاع عن الوطن

وقال اننا نتطلع الى ممارسة دورنا الطبيعي وهو قيادة الوساطة ورعاية المصالحات بين الاشقاء والجيران وقد شهد العالم بنجاحنا فى العام 1967 بتقريب الشقة وقيام المصالحة بين السعودية ومصر بعد قطيعة مشهودة ونحن الان يمكن ان نلعب هذا الدور بقيادة مبادرة بين اطراف النزاع اليمنى بشرط الخروج من المعركة اذ لايعقل أن نكون طرفا فى الحرب ثم نقود مبادرة صلح ، وكما اصلحنا بين السعودية ومصر اصلحنا ايضا بين الفلسطينيين والأردنيين

واستطرد يقول : تركيبتنا تقتضي أن نلعب دائما الدور الوفاقي، وأن لا ننحاز في معارك الأشقاء

واعتبر الصادق المهدى ان النظام البائد اورثنا هذه الاعباء وعلى رأسها قراره الباطل بالزج بنا فى حرب اليمن وماترتب عليها من تداعيات يدفع الكثيرون ثمنها مبينا اننا قادرون على استرداد دورنا الريادى.

وتأتى دعوة السيد الصادق المهدى هذه فى ظل تصاعد الدعوات من جهات عديدة لانهاء اشتراكنا فى حرب اليمن وضرورة الانسحاب الفورى ، وكان السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قد وعد فى الثامن من الشهر الحالى باكمال الانسحاب من اليمن موضحا ان ما تبقى من جندنا هناك الان 5000 جندى وسيتم سحبهم ان شاء الله .