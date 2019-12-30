مقتل 4 متشددين من حركة “الشباب” بضربات جوية في الصومال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، أن أربعة متشددين من حركة “الشباب” قتلوا، أمس، في ثلاث غارات جوية أمريكية استهدفت موقعين في الصومال.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، في بيان لها، “إن اثنين من المتشددين قتلا في غارتين جويتين في كونيو بارو وقتل آخران في غارة جوية في كاليو بارو”، مضيفا أن الضربات لم تسفر عن سقوط أي قتلى مدنيين.

​وجاءت الغارات بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في تفجير شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش مزدحمة في العاصمة مقديشو، في هجوم هو الأسوأ في الصومال منذ ما يزيد على عامين.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية من حين إلى آخر في الصومال لدعم حكومة مقديشو، التي تدعمها الأمم المتحدة وتحارب حركة الشباب منذ سنوات.

سبوتنيك