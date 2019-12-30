نشوب حريق في مستشفى شرق النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت إدارة مستشفى شرق النيل، نشوب حريق وصفته بالمحدود في غرفة التحكم بالشبكة الداخلية للمستشفى. وقالت المستشفى فى بيان صحفي تلقى (باج نيوز) نسخة منه اليوم الاثنين، إنه بالتعاون الكبير من إدارة الدفاع المدنى تمت السيطرة على الأوضاع دون وقوع أي خسائر في الأرواح. وأكدت على سلامة كل المرضى المنومين بالمستشفى. وكشفت عن الشروع بالتحقيق في أسباب الحادث. باج نيوز

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