الامارات | بالفيديو.. الكرة الروسية تتحدى كورونا.. “حرب” بين الجماهير واللاعبون يتدخلون

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الكرة الروسية تتحدى كورونا.. “حرب” بين الجماهير واللاعبون يتدخلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن قرار خوض المباريات بدون جماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يصل إلى روسيا حتى الأن بل وتطور الأمر ليكون معركة عنيفة أشبه بالحرب بين مشجعين فريقين أدى إلى توقف اللعب وتدخل اللاعبون.

وكانت الكرة الإيطالية والإماراتية وعدد أخر من البطولات في العالم قد قررت خوض المباريات بدون جماهير، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد ولكن بطولة كأس روسيا شهدت الجديد بين جماهير فريقا أخمات وضيفه زينيت في ربع نهائي البطولة.



المواجهة بين الجماهير بدأت في فترة الاستراحة بين الشوطين حين قام مشجعو فريق زينيت، بخلع قمصانهم كنوع من الاحتفال، وهو ما لم يعجب مشجعي الفريق المضيف واندلعت مواجهة وصلت إلى مضمار الملعب.

وتأثر الملعب أيضاً بما حدث حيث أوقف لاعبو الفريقين المباراة واتجهوا لفك الاشتباك بين الجمهورين، وبعد انتهاء المشاجرة عادت تم استكمال المباراة، التي شهدت فوز الفريق الضيف زينيت بنتيجة 2-1 ليتأهل للدور القادم.