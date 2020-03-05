اخبار الرياضه

شرطة باراجواي تعلن القبض على رونالدينيو بتهمة التزوير

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة باراجواي تعلن القبض على رونالدينيو بتهمة التزوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الشرطة الباراجوانية القبض على نجم الكرة البرازيلية السابق وأندية وميلان، رونالدينيو، بصحبة شقيقه روبيرتو، مساء أمس الأربعاء، بتهمة تزوير جوازات سفرهما.

Advertisements

وأوضحت وزارة الداخلية البارجوانية في بيان لها أن اللاعب كان في أحد المنتجعات مع شقيقه وقت القبض عليهما بتهمة دخول البلاد بجوازات سفر مزورة تحمل الجنسية الباراجوانية.

وأشارت صحيفة «لا ناسيون» الباراجوانية أن نجم برشلونة السابق وشقيقه حضرا إلى باراجواي بدعوة من مالك أحد الكازينوهات يدعى نيلسون بيولتي، فيما كان ينتظر أن يشارك اللاعب السابق في عدة فعاليات ومقابلات.

ولا يملك رونالدينيو حاليًا جواز سفره البرازيلي بسبب قضية انتهاك بيئي أدين فيها عام 2018 ووقعت عليه على إثرها غرامة تبلغ 8.5 مليون دولار فشل في تسديدها، لتقرر المحكمة التحفظ على جواز سفره ومنعه من مغادرة بلاده.

صورة متداولة لجواز السفر المتهم رونالدينيو بتزويره
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة باراجواي تعلن القبض على رونالدينيو بتهمة التزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا