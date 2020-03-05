شكرا لقرائتكم مع بداية تطبيقه اليوم.. تعرف علىكيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اتحاد الكرة اليوم الخميس، تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة فى الدورى المصرى وتحديدا فى مباراة طلائع الجيش وانبى التى تنطلق فى الخامسة مساء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى والمقدمة من الأسبوع الـ19 بالدورى العام.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة اليوم بين طلائع الجيش وانبى، ويضم كل من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

ويستعرض "الخليج 365" كيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى

- حكم الفيديو هو حكم مساعد إضافى بيكون قاعد فى مكان خاص مجهز بالكاميرات ومعاه 3 مساعدين.

- حكم الساحة فى الملعب بيقدر يتواصل مع حكم الفيديو اللى يقدر من خلال مراقبته للكاميرات يقول إذا كان فى حاجة غلط حصلت جوا الملعب و يبلغ بها حكم الساحة.

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- وكمان يقدر حكم الساحة إنه يستعين بهذه التقنية لو اعتقد إن هناك حاجة غلط أو مقدرش يشوفها كويس جوا الملعب .

- تقنية الفيديو بتعتبر فى النهاية استشارية لأن القرار النهائى لحكم الساحة حتى لو خالف قرار تقنية الفيديو.

الحالات اللى يمكن الرجوع إلى حكم الفيديو فيها:

-مساعدة الحكم فى التأكد من عبور الكرة خط المرمى فى حالة تسجيل الأهداف.

-تانى حاجة التأكد من صحة قرار احتساب أو عدم احتساب ركلة الجزاء.

- التأكد من صحة أو عدم صحة قرار البطاقات الحمراء للاعبين.

- وأخيرا التأكد من اللاعب المرتكب الحقيقى للخطأ فى الملعب.