سبب عدم حضور الجماهير للقاء الترجي والزمالك

قام وزير الرياضة والشباب التونسي الأستاذ أحمد معلول بالكشف عن موقف حضور الجماهير للقاء كلاً من الزمالك والترجي وذلك في مباراة الإياب التي ستتم في يوم الجمعة القادم وذلك تبعاً لمباريات العودة للدور رقم 8 في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد وزير الرياضة التونسي في تصريحات خاصة به أن المباريات لهذا الأسبوع ستحضر حضور الجماهير ولا يوجد أي قرار رسمي خاص بحضور الجماهير ولكن سيتم عدم حضورهم في حالة واحدة وهي تطورات أخرى لفيروس الكورونا ونصحت وزارة الصحة التونسية بانه من الأفضل عدم حضورها حرصاً على صحته وخوفاً من انتشار فيروس الكورونا بينهم فيسعون جاهدين للحماية من هذا الفيروس لأنه انتشر كثيراً في الآونة الأخيرة.