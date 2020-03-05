شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أول ظهور لـvar بالدورى.. حالات يلجأ فيها الحكم للتقنية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اتحاد الكرة اليوم، الخميس، تطبيق تقنية الـvar لأول مرة فى الدورى المصرى، وتحديدا فى مباراة طلائع الجيش وإنبى التى تنطلق فى الخامسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكرى والمقدمة من الأسبوع الـ19 بالدورى العام.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة اليوم بين طلائع الجيش وإنبى، ويضم كلاً من: محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدين، وسيد شعبان حكما رابعا، ومحمد الصباحى حكم فيديو، ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو. ويستعرض الخليج 365 كيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى؟ - حكم الفيديو هو حكم مساعد إضافى بيكون قاعد فى مكان خاص مجهز بالكاميرات ومعاه 3 مساعدين. - حكم الساحة فى الملعب يستطيع التواصل مع حكم الفيديو الذى يستطيع من خلال مراقبته للكاميرات التنبيه إذا كانت هناك مخالفة حدثت داخل الملعب ويبلغ بها حكم الساحة. Advertisements - يستطيع حكم الساحة الاستعانة بهذه التقنية إذا اعتقد وجود مخالفة لم يشاهدها داخل الملعب . الحالات التى يمكن الرجوع فيها لحكم الفيديو فيها: -مساعدة الحكم فى التأكد من عبور الكرة خط المرمى فى حال تسجيل الأهداف. - التأكد من صحة قرار احتساب أو عدم احتساب ركلة الجزاء. - التأكد من صحة أو عدم صحة قرار البطاقات الحمراء للاعبين. - وأخيرا التأكد من اللاعب المرتكب الحقيقى للخطأ فى الملعب.

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