شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يشحن بطاريات نجوم الأهلي في جنوب أفريقيا لإسقاط صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا على التحدث مع لاعبي الفريق حول أهمية مباراة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وعقد رئيس البعثة جلسة مع لاعبي الفريق لمدة عشر دقائق تقريباً قبل مران الفريق على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا وأكد لهم أن الجماهير تنتظر منهم العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة خاصة وأنهم قدموا عرضاً جيداً في لقاء الذهاب بإٍستاد القاهرة السبت الماضي وفاز فيه بثنائية نظيفة.

وأكد رئيس الاهلي للاعبي الفريق أن ثقته فيهم وثقة مجلس الإدارة بلا حدود وعليهم أن يجتهدوا في مباراة السبت من أجل تحقيق هدفهم والعودة بتأشيرة الصعود ، وطالب الخطيب لاعبي الفريق بعدم التأثر بنتيجة المباراة الماضية التى جمعت الاهلي مع صن داونز النسخة الماضية من البطولة حينما خسر الاهلي بحماسية نظيفة في بريتوريا وشدد لهم على أن ما حدث كان لظروف خاصة وطارئة لا تتكرر وأكد لهم على أنهم أفضل من فريق صن داونز وعليهم التركيز والإجتهاد من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للدور نصف النهائي وأستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن النادي منذ عام 2013.