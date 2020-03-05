رضوان جيد يوضح حقيقة الاعتداء عليه من فريق الترجي عقب مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث رضوان جيد الحكم المغربي والذي أدار مباراة الزمالك والترجي عن الأحداث التي وقعت بعد المباراة والتي أقيمت ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الزمالك والترجي والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي بالقاهرة شهدت احتجاجات من الجانب التونسي خلال أحداث المباراة على خلفية الهدف الذي الثاني الذي أحرزه الفريق الأبيض بجانب ركلة الجزاء المحتسبة للأبيض.

وعن هذا قال رضوان جيد في تصريحات من خلال فيديو نشر عبر "هبة بريس" المغربي :"ما حدث عقب مباراة الزمالك والترجي لم يمكن اعتداء لكن كانت تصرفات احتجاجية من جانب إداري ومدرب الترجي".

وتابع :"أرسلت تقريري الخاص للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لشرح ما حدث خلال أحداث المباراة والذي بدوره سوف يتخذ القرار المناسب".

وعن الخطأ الذي ارتكبه بإصدار بطاقة حمراء غير صحيحة لصالح لاعب الترجي، علّق رضوان جيد :"لا أستطيع بالطبع أن أعيد قراري لكن التقارير عند الجهات المختصة والتي بدورها ستتخذ القرار المناسب حول هذه الحالات".

وكان رضوان جيد أصدر بطاقة حمراء لصالح محمد علي بن رمضان لاعب فريق الترجي بعد ارتكابه مخالفة بجذب الحكم إلا أن الإعادة أوضحت أن شمس الدين زوادي كان يستحق هذا الطرد بسبب تصرفه إلا أنه لم يعاقب.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر قرارات في حق فريق الترجي أمس الأربعاء، يأتي من أبرزها إيقاف مدرب الفريق معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي (4 مباريات) كما تم إيقاف خليل شمام قائد الفريق (6 مباريات) و الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (4 مباريات).

لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي فرضت عقوبة مالية في حق الترجي قدرها 140 ألف دولار.

من جانبه، رد رياض بالنور رئيس فرع كرة القدم بالنادي الترجي الرياضي التونسي، أن ناديه سيستأنف على العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (طالع التفاصيل).

مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي انتهت لصالح الأول بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليصبح الأبيض في حاجة إلى تحقيق نتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير للعبور للدور المقبل أو الخسارة بهدف فقط.

في المقابل، سيخوض الترجي مباراة الإياب غدًا الجمعة على ملعبه "الأوليمبي" برادس وليس أمامه سوى الفوز بهدفين دون رد أو أكثر لاستكمال مشواره القاري أملاً في الحصول على اللقب للموسم الثالث على التوالي بعد نسختي (2018) أمام الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في (2019).

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الترجي والزمالك سيواجه الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي حيث كان الأخير متفوقًا في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.