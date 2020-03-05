"توقعنا عقوبات أقسى من ذلك".. أول تعليق من الترجي على قرارات كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد رياض بالنور رئيس فرع كرة القدم بالنادي الترجي الرياضي التونسي، أن ناديه سيستأنف على العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان "كاف" أصدر عدة قرارات ضد نادي الترجي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلّق بالنور على قرارات "كاف" في تصريحات عبر إذاعة "موزاييك" التونسية، أن إدارة الترجي توقعت مثل هذه العقوبات بل كانت تتنظر أقسى من ذلك.

بالنور أضاف خلال تصريحاته أن هناك مبالغة في العقوبات التي اتخذها "كاف" خاصة في حق اللاعب عبد الرؤوف بن غيث والذي لم يصدر عنه أي احتجاج عقب المباراة.

وانتقل بالنور للحديث عن الحكم المغربي رضوان جيد :"تقدمنا بطلب لتغيير الحكم المغربي منذ تعيينه باعتبار أنه يتبع الاتحاد المغربي والتي تعتبر أحد طرفي النزاع في علاقة بمباراة الترجي والوداد البيضاوي ضمن نهائي الأبطال بالموسم الماضي".

Advertisements

وعن مباراة فريقه أمام الزمالك، أنهى بالنور حديثه :"سنعمل على الدفاع عن حظوظنا في مباراة الإياب، اللاعبون يعملون بوسعهم للانتصار وتحقيق التأهل".

وكانت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت معاقبة المدربين معين الشعباني ومجدي التراوي بأربع مباريات واللاعبين خليل شمام (6 مباريات) وعبد الرؤوف بن غيث (4 مباريات).

كما قررت لجنة التأديب تغريم الترجي الرياضي التونسي بعقوبة مالية قدرها 140 ألف دولار.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في القاهرة مساء الجمعة الماضي انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث مطالب الفريق الأبيض في موقعة الإياب والتي ستقام على الملعب الأوليمبي برادس غدًا الجمعة، بتحقيق التعادل على أقل تقدير من أجل الصعود.

في المقابل، ليس أمام الترجي - حامل اللقب في آخر نسختين - سوى تحقيق الفوز بشرط تسجيل هدفين أو أكثر من أجل التأهل للدور المقبل.

جدير بالذكر أن الفائز في لقاء الترجي والزمالك سيواجه في المربع الذهبي الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي.