تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: Advertisements الدوري المصري

05:00 ـ طلائع الجيش VS إنبي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. كأس الاتحاد الإنجليزي

ديربي كاونتي VS مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD. كأس ملك اسبانيا

10:00 ـ غرناطة VS أتليتك بلباو ـ القناة الناقلة: Saudi Sport HD1

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