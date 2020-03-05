شكرا لقرائتكم العشري: سنحارب لإسعاد جماهير المصري وتجاوز كل العقبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح طارق العشرى المدير الفنى للمصرى أنه تولى تدريب الفريق البورسعيدى في مرحلة صعبة للغاية فى ظل وجود مساحة زمنية قليلة قبل مباراتى نهضة بركان بالكونفدرالية.

قال العشرى فى تصريحات للصفحة الرسمية للمصرى عبر تويتر : " واجهنا ظروف صعبة بإصابة العناصر الأساسية فى بعض المراكز الحساسة مثل حراسة المرمى وظهيري الجنب ، وأشكر اللاعبين الحاليين على الاستجابة لتعليماتى فى وقت قصير وعلى رأسهم أحمد شوشة".

وعن زيادة أوزان بعض اللاعبين قال العشرى : " أقوم بوزن اللاعبين يومياً لمواجهة هذه الظاهرة ، ووجدت استجابة من البعض".

استطرد: " نهضة بركان مرشح للتتويج بلقب الكونفدرالية وكنا قريبين من الفوز فى المواجهة الاولى لولا بعض الأخطاء الفردية لذا سوف نسعى لتطوير أداؤنا واصلاح اخطاءنا ونرفع معدل اللياقة البدنية لحصد بطاقة التأهل للدور التالى للبطولة "

تابع : " سنحارب لإسعاد جماهير المصرى ، التأهل من المغرب ليس صعباً ، لدى أمل كبير فى تجاوز عقبات المرحلة الحالية".

ويستعد المصرى البورسعيدى لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، المقرر لها الأحد 8 مارس الجارى، حيث غادر الفريق بعد نهاية مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الأحد على استاد السويس الجديد، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

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وعقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلاله بالتحلى بالالتزام خلال التواجد بالمغرب ، وطالب السقا لاعبيه بالحفاظ على صورة مصر في المحافل الخارجية لاسيما بعد الاحداث السيئة التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك في الامارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

ويدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية في المحافل الافريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدوري وكأس مصر .

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.