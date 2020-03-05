شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكشف مصير «بوفون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كورييرى ديلو سبورت» الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لتمديد عقد حارسه جيانلويجى بوفون لمدة موسم آخر، حيث ينتهى عقده الحالى بنهاية الموسم الجارى.

ورحل بوفون (42 عامًا) عن يوفنتوس مطلع الموسم الماضى، وانضم إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يعود لفريقه قبل الموسم الجارى.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى يوفنتوس سيكونون سعداء للغاية إذا قرر بوفون الاستمرار مع الفريق لمدة موسم آخر.

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وأشار التقرير إلى أن الجميع في يوفنتوس يقدّرون دور بوفون وقيادته التي لا تُقدر بثمن بالنسبة للمدرب ماوريسيو سارى والفريق خلال هذه الفترة الصعبة، في ظل صراع المنافسة على لقب الكالتشيو، وصعوبة موقف البيانكونيرى في دورى الأبطال بعد الخسارة أمام ليون.

كان سيلفانو مارتينا، وكيل بوفون، قد أكد في وقت سابق أن حارس يوفنتوس لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيجلس مع مسؤولى البيانكونيرى في إبريل المقبل، من أجل الحديث حول هذا الأمر.

على جانب آخر، تحدث ألكسندر سفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، عن مصير مباراة يوفنتوس وليون، في إياب منافسات دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 17 من شهر مارس الجارى، على ملعب أليانز ستاديوم، إلا أن تفشى فيروس كورونا في إيطاليا عرّض العديد من المباريات للإلغاء والتأجيل.

وفى هذا الصدد، قال سفيرين في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «نحن نتابع تطور هذا الوباء بعناية شديدة، لكن في الوقت الحالى لا يوجد أي إلغاء لأى حدث». وأضاف: «لكننا سنتبع القرارات التي ستُتخذ من قبل الدول بشكل فردى». وأشارت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية إلى أن مواجهة يوفنتوس وليون قد تُلعب خلف الأبواب المغلقة، بينما اقترح جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، اللعب على أرض محايدة. ونجح ليون في الفوز بمباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه بنتيجة (1-0).