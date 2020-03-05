شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيم» يكسر هيمنة الثلاثى الكبير عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتقى النمساوى دومينيك ثيم إلى المركز الثالث في التصنيف العالمى، ليحطم هيمنة الثلاثى نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال وروجر فيدرر على المراكز الثلاثة الأولى، للمرة الأولى منذ 6 مايو من عام 2019. وعلى مدار الشهور الـ12 الماضية تمكن النمساوى من نقل المستويات المميزة التي يقدمها على الملاعب الترابية إلى الملاعب الصلبة أيضًا، وتمكن في تلك الفترة من الفوز بـ5 ألقاب من أصل 8 نهائيات خاضها، وحقق 55 انتصارا وتعرض لـ19 هزيمة.

وتُوج ثيم، العام الماضى، بلقبه الأول في مسيرته الاحترافية في بطولات الأساتذة، بالتغلب على روجر فيدرر في نهائى إنديان ويلز في مارس 2019.

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وارتفعت ثقة النمساوى على كل الأرضيات بعد بدء التعاون مع المدرب نيكولاس ماسو (المصنف التاسع عالميًا سابقًا)، ووصل إلى نهائى بطولات الجراند سلام مرتين، بالخسارة في نهائى رولان جاروس العام الماضى أمام رافائيل نادال، وخسارة نهائى أستراليا المفتوحة هذا العام أمام نوفاك ديوكوفيتش، كما حل وصيفًا في البطولة الختامية للموسم العام الماضى بالخسارة أمام ستيفانوس تسيتسيباس.

وفاز ثيم العام الماضى بلقبين آخرين على الملاعب الصلبة إلى جانب إنديان ويلز، وهما الصين المفتوحة وفيينا، كما تُوج بلقبى برشلونة والنمسا المفتوحة على الملاعب الترابية.

ويتواجد ثيم في قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمى بشكل مستمر منذ يوم 6 يونيو من عام 2016، ويتطلع الآن للدفاع عن لقبه بنجاح في إنديان ويلز، عندما تنطلق يوم 12 مارس الجارى.