شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تستقبل مباريات أوروبية بدون جمهور خوفاً من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوصت وزارة الصحة فى إسبانيا بعدم حضور الجماهير فى بعض مباريات الدورى الأوروبى ودورى أبطال أوروبا التى تقام على أراضيهاً خوفاً من تفشى فيروس كورونا. ونشرت صحيفة «ماركا» تقريراً حول إقامة مباراتى فالنسيا الإسبانى وأتالانتا الإيطالى فى دورى أبطال أوروبا، وخيتافى الإسبانى وإنتر ميلان الإيطالى فى الدورى الأوروبى بدون جماهير.

وتتخذ بعض الدول الأوروبية إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، وتمنع أى تجمعات تشهد حضور الآلاف من المواطنين حتى لا تزداد فرص انتشار المرض. وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت إيقاف كل النشاطات الرياضية الجماهيرية حتى 15 مارس الجارى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من كورونا.

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كما أجلت إيطاليا مباراة يوفنتوس وإنتر، وقررت إقامة عدة مباريات بدون جماهير، بينما أعلنت فرنسا عددا كبيرا من الإصابات ومنعت التجمعات الجماهيرية. وناقش الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم مع رابطة الأندية الإنجليزية الحلول المنتظر اتخاذها تجاه خطر انتشار فيروس كورونا فى الأراضى البريطانية على مصير الدورى الإنجليزى الممتاز، بعدما أشارت تقارير إلى أن مصير الموسم الكروى الحالى أصبح فى خطر. وتأثرت العديد من البطولات الكروية بانتشار الفيروس القاتل، الذى أصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة الكثيرين فى الصين التى مثلت مركز انتشاره، وفى دول عديدة عالميًا بالتبعية.

خمس مباريات تم تأجيلها رسميًا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر دورى الدرجة الأولى الإيطالى، كما تم تأجيل العديد من المباريات فى دورى أبطال آسيا، وأشار مسؤولون يابانيون إلى أن دورة الألعاب الأوليمبية 2020 المنتظر أن تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو قد يتم تأجيلها.

وتبعًا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، يرغب المسؤولون فى إنجلترا فى تجنب أى احتمالات لإلغاء «بريميرليج» فى الموسم الحالى، بسبب الخسائر المالية الضخمة التى ستتكبدها الكرة الإنجليزية. وكانت تقارير بريطانية قد تناولت احتمالات إلغاء المسابقة، وهو ما يهدد تتويج ليفربول المنتظر، حيث يتصدر الفريق بأريحية جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم الحالى. وأضافت «ديلى ميل» أن الحل المنتظر فى حالة استمرار انتشار الفيروس سيتمثل فى إقامة المباريات دون حضور جماهيرى.

وأكملت الصحيفة الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم فى هذه الحالة سيقوم بدعم أندية الدرجات الدنيا ماليًا، حيث تعتمد على عوائد حضور الجماهير بشكل أكبر من نظرائها فى بريميرليج. ويلقب الدورى الإنجليزى الممتاز بدورى «كامل العدد» بفضل امتلاء مدرجات جميع مبارياته باستمرار، كما أنه الدورى الوحيد بين الدوريات الأوروبية الذى تقام مواجهاته بحضور جماهيرى كامل فى فترة أعياد الكريسماس. وفى سياق آخر، أكدت اللجنة الأوليمبية الدولية فى بيان رسمى عن التزامها بإقامة دورة الألعاب الأوليمبية 2020 فى موعدها خلال العام الحالى.