شكرا لقرائتكم حسام البدري يكتفي بمرانين فقط لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الاكتفاء بمرانين فقط قبل مواجهة توجو يوم 26 مارس الجاري بالجولة الثالثة بتصفيات امّم افريقيا 2021 حيث يتجمع الفريق يوم 23 مارس وتكتمل الصفوف يوم 24 ليتدرب الفريق يومي 24 و25 قبل مواجهة توجو ومن المقرر ان يكون المرانين لفك العضلات خوفا علي اللاعبين من الإجهاد .

في السياق ذاته، استقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر، خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة، حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في إثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق، خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر في توجو، فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

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كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة في مارس الجاري المقرر إنطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتي توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

واستقر جهاز المنتخب بشكل نهائى على عدم استدعاء محمود كهربا خاصة بعد الأزمة التي تسبب فيها خلال لقاء الأهلي والزمالك في السوبر المحلي، والتي ترتب عليها إيقافه لنهاية الموسم الحالي حيث يرغب الجهاز في وأد أي فتنة قد تضرب المنتخب.