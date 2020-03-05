كيف احتفل رمضان صبحي بعيد ميلاد زوجته حبيبة؟

احتفل رمضان صبحي نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامي، الذي يوافق اليوم الخميس 5 مارس حيث شارك صورتهما معا عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق قائلا:" في مثل هذا اليوم أتمنى لك عيد ميلاد سعيد جدًا يا رفيقي".

يشار إلى أن رمضان صبحي يعود للمشاركة مع فريقه الأهلي فى مباراة سموحة بالدورى المقرر لها 11 مارس الجارى، بعد اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة التى أبعدته عن الأهلى لأكثر من شهرين ونصف.

كشف أحمد شوبير فى برنامجه على إذاعةONSPORT FM رمضان صبحي أصبح سليم 100% ويتم تجهيزه للمشاركة في مباراة سموحه بالدوري بعد أن فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم إصطحابه لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل لإكتمال شفائه.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل على ملعب جامعة التكنولوجيا الذي يبعد عن فندق الإقامة حوالي 25 دقيقة وتدرب عليه الفريق اليوم و أمس الأربعاء على أن يخوض الأهلي أخر تدريباته على ملعب "لوكاس موريبي" الذى يستضيف المباراة.