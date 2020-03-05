شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم باتحاد الكرة لإعلان تفاصيل تطبيق تقنية الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا في الواحدة ظهر اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للاتحاد بحضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

وفى وقت سابق فجر مصدر باتحاد الكرة مفاجأة جديدة، موضحا أن هناك عدة أسباب تهدد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر فى الدور الثاني. وقال المصدر إن السبب الأول هو ضرورة إرسال الأندية موافقة إلى IFAB الجهة المسئولة عن تطبيق التقنية على تطبيقها فى مصر، والسبب الثانى هو عدم وصول السماعات الخاصة بالتقنية والتى يفترض إرسالها من جانب الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق الفيديو فى الدورى المصري.

وأضاف المصدر أن السبب الثالث هو تأخر وصول الدفعة الثانية من السيارات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما كان اتحاد الكرة تسلم 4 سيارات من قبل.

وخاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى لإرسال 10 أطقم سماعات للحكام.

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وأكد مصدر باتحاد الكرة أن تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة يحتاج 7 سماعات، بواقع 4 للحكام و3 لحكام الفيديو.. وكان اتحاد الكرة أعلن تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى الذى ينطلق 9 مارس الجارى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثانى (الأسبوع الـ 18) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبى مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبى لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلى يوم 14 مارس.

وأعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و20، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية.

ويتقابل الأهلى مع سموحة يوم 11 مارس والاتحاد السكندرى مع الزمالك يوم 12 مارس المقبل فى الجولة الـ18 للدورى.