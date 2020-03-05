على فرج ونور الشربينى يتوجان ببطولة ويندى سيتى للإسكواش بأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج الثنائى المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميًا لرجال الإسكواش، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميًا للسيدات ببطولة ويندى سيتى للإسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجارى.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وفاز على فرج على منافسه النيوزيلاندى بول كول فى المباراة النهائية بنتيجة 3/2فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 9-11, 11-7, 11-6, 11-1.

فيما فازت نور الشربينى على مواطنتها رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 8-11, 11-8, 6-11, 11-9 .

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.



على فرج