لجنة الحكام: أزمة جهاد جريشة انتهت وسيعود لإدارة المباريات قريبا

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن أزمته مع الحكم المونديالي جهاد جريشة انتهت بعدما خضع الحكم للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجنة، مشيرا إلى أن الحكم سيعود لإدارة المباريات في الدوريقريبًا.
وتابع في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أنه سبق وطلب من الحكم الدولي إدارة بعض المباريات لكنه كان يعتذر بسبب إصابته في إحدى مباريات الدوري.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الدولي، المونديالي جهاد جريشة حكما لمباراة مدغشقر وكوت ديفوار بتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.
يعاون جريشة في اللقاء كل من أحمد حسام طه وسمير جمال مساعدين، وأحمد الغندور حكم رابع، وتقام المباراة يوم 31 مارس المقبل بمدغشقر.
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