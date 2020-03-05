مورينيو يُفوت فرصة الانتقام من مانشستر يونايتد في الكأس

فوت المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير “جوزيه مورينيو” فرصة الانتقام من مانشستر يونايتد، حين ودع على يد نوريتش سيتي المتواضع من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في وقت متأخر من يوم الاربعاء، على ملعب وايت هارت لين الجديد.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي نوريتش سيتي في مواجهة الفائز من مباراة ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد في ختام الدور ثمن النهائي.

المدرب البرتغالي المُقال من تدريب مانشستر يونايتد في نهاية عام 2018، عاد إلى عالم التدريب في نهاية شهر نوفمبر 2019 من بوابة توتنهام هوتسبير، وفي أول مواجهة له أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد تعرض للخسارة بهدفين.

وكانت أمامه فرصة رائعة لرد الاعتبار والانتقام في كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الشهر الجاري بعد سحب القرعة، إلا أنه خسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ودخل الفريق الملقب بـ “ديوك شمال لندن” المباراة وعينه على حصد الفوز وإنهاء الفترة السلبية التي يمر بها على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وتراجع توتنهام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للمركز السابع، وتعرض للخسارة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه أمام لايبزيج الألماني.

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بداية موفقة..ونهاية مُخيبة

نجح رجال مورينيو في إنهاء الشوط الأول متقدمين في النتيجة بهدف أحرزه البلجيكي «يان فيرتونخين» في الدقيقة 13.

وظل توتنهام متقدمًا في النتيجة حتى تمكن السويسري جوزيب دراميتش من تعديل النتيجة للزوار بهدف جاء مع حلول الدقيقة 78.

مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل، أتجه الفريقان لخوض شوطين إضافيين لم تتغير خلاهما النتيجة، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح فريق نوريتش سيتي.

ومن بين 5 ركلات جزاء سجل نوريتش ثلاث ركلات، فيما أحرز توتنهام ركلتين فقط.

وبذلك ضاعف نوريتش من متاعب توتنهام وألحق به هزيمة جديدة عقب هزيمتين متتاليتين في الدوري الممتاز من ولفرهامبتون (2-3)، وتشيلسي (1-2)، فضلاً عن سقوطه على أرضه أمام لايبزيج الألماني بهدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.