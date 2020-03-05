آرسنال يتجنب تشيلسي في قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سُحبت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الخميس 5-3-2020، في مقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بملعب ويمبلي، وشهدت تجنب آرسنال لمواجهة جاره في العاصمة لندن “تشيلسي“.

وأمام مانشستر يونايتد فرصة ثمينة للتواجد في الدور نصف النهائي على ملعب ويمبلي بشرط أن يتجاوز عقبة ديربي كاونتي، في ختام مرحلة ثمن النهائي مساء اليوم الخميس، حيث سيكون صاحب المواجهة الأسهل في الدور ربع النهائي بمواجهة أحد الفرق المُهدد بالهبوط من البريميرليج هذا الموسم “نوريتش سيتي”.

وتجاوز نوريتش سيتي الملقب بفريق الكناري نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب وايت هارت لين الجديد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، في واحدة من أكبر مفاجآت المسابقة هذا الموسم.

آرسنال يتجنب تشيلسي

يواجه آرسنال صعوبات كبيرة في الفترة الأخيرة حين يواجه تشيلسي سواء في الدوري أو مسابقات الكؤوس، وكان من الجيد بالنسبة لمدربه آرتيتا تجنب مواجهة فريق المدرب فرانك لامبارد في ربع النهائي.

وسيواجه آرسنال المنتشي بالفوز على بورتسموث في ملعب فراتون بارك يوم الاثنين الماضي، الحصان الأسود للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم “شيفيلد يونايتد” على ملعب برامال لاين.

أما تشيلسي الذي أطاح برفاق محمد صلاح “ليفربول” من ثمن النهائي بنتيجة 2/صفر، على ملعب ستامفورد بريدج أول أمس الثلاثاء، سيحل ضيفًا على ليستر سيتي في ملعب كينج باور.

ولم يستطع تشيلسي هزيمة ليستر سيتي في مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فقد تعادلا بنتيجة 1/1 في المباراة الأولى ضمن الجولة الثانية، وبنتيجة 2/2 في المباراة الثانية بالجولة 25 مطلع الشهر الماضي.

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وستعد تلك المواجهة بالكثير من الأحداث الساخنة مثلها مثل مواجهة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، على ملعب الأول سان جيمس بارك.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري.

القرعة كاملة

شيفيلد يونايتد – آرسنال

نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي

نوريتش سيتي – ديربي كاونتي أو مانشستر يونايتد

ليستر سيتي – تشيلسي