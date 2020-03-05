نجم اتحاد جدة “ليوناردو جيل” يكشف عن مفاجأة مثيرة!

عانى نادي اتحاد جدة خلال الموسم الحالي من تراجع كبير في نتائجه؛ بسبب عدم الاستقرار الإداري والفني، حيث تم تغيير المدرب 3 مرات على فترات متقاربة.

واستقدام النادي محترفين في بداية الموسم لم يكن معظمهم على قدر المسؤولية؛ الأمر الذي دفع إدارته لإجراء بعض الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية 2020، على أمل تصحيح مسار الفريق.

وخلال تحضير الإدارة للنصف الثاني من الموسم الجاري، قررت الإطاحة بالمدرب الهولندي “تين كات” وجلب المدير الفني البرازيلي “فابيو كاريلي“.

وكان اللاعب الوسط الأرجنتيني “ليوناردو جيل” أحد التعاقدات المميزة لاتحاد جدة في الميركاتو الشتوي 2020، حين انضم من روزاريو سنترال الأرجنتيني، ليصنع الفارق في عملية صناعة الألعاب ويؤثر على تحسن مردود الفريق.

المفاجأة والشعور بالافتقاد

محترف الاتحاد أدلى بتصريحات حصرية لـ”راديو 3 الأرجنتين”، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد في صفوف العميد، مؤكدًا أنه بات يشعر بالراحة الآن بعد التأقلم على الحياة في مدينة جدة.

وكشف لاعب إستوديانتس الأرجنتيني الأسبق عن مفاجأة مثيرة تتعلق بتضحياته من أجل الانضمام لنادي اتحاد جدة خلال الميركاتو الشتوي، إذ أرغم على التنازل عن مستحقات مالية سابقة حتى توافق إدارة روزاريو سنترال على اتمام انضمامه إلى الفريق السعودي.

وقال اللاعب في حديثه لراديو الأرجنتين 3 “لقد تخليت عن مستحقاتي السابقة لدى روزاريو، والتي تبلغ 300 ألف ريال سعودي، من أجل تسهيل إتمام انتقالي إلى الاتحاد، هدفي التالي هو اللعب وتمثيل منتخب الأرجنتين”.

وعلى الرغم من حجب إدارة روزاريو سنترال لمستحقات ليوناردو جيل، إلا أنه أكد افتقاده للنادي ولزملائه، قائلاً “نعم، أفتقد لروزاريو ولزملائي السابقين في الفريق”.

الحلم المُنتظر

وحول استقراره في السعودية، أكد ليونارصدو شعوره بالراحة والانسجام بعدما تأقلم سريعًا على الحياة في مدينة، كاشفًا بأنه لغته الإنجليزية ساعدته كثيرًا في عملية التواصل مع زملاءه والجهاز الفني، كما أنه يتعلم اللغة البرتغالية عن طريق زميله “مارسيلو جروهي” حارس المرمى؛ بهدف التواصل أفضل مع مدربه البرازيلي فابيو كاريلي.

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وأنهى صاحب الـ28 عامًا تصريحاته بقوله “أرغب في الاحتراف الأوروبي، وأسعى إلى تحقيق ذلك في المستقبل القريب كمفتاح لتمثيل المنتخب الوطني الأرجنتيني”.

من هو ليوناردو جيل

تنحدر أصول ليوناردو جيل من تشيلي، ولم يُستدع اللاعب لتمثيل منتخب الأرجنتين الأول في أي مناسبة، ولاحت أمامه فرصة لتمثيل منتخب تشيلي الأول في عام 2015 عندما كان المدرب الأرجنتيني “خورخي سامباولي” مدربًا لأبناء سانتياجو، لكنه رفض اللعب لبلد جدته، مفضلاً انتظار فرصته مع الأرجنتين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ولعب صاحب الـ 28 عامًا كلاعب وسط رفقة ناديي أولمبيو وإستوديانتس في الأرجنتين، وخلال العامين الماضيين دافع عن ألوان نادي روزاريو سنترال في 34 مباراة سجل خلالهم هدف وحيد.

وانتقل إلى الاتحاد السعودي في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، بمقابل مادي بلغ 1.6 مليون دولار، ويمتد عقده مع النادي الجداوي حتى صيف عام 2022.

هذا وشارك ليوناردو جيل حتى الآن في 6 مباريات مع الاتحاد خلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسجل هدف وصنع 3 أهداف.

وأشاد اللاعب قبل أيام بجماهير الاتحاد كونها أكبر داعم للفريق، وأبدى سعادته بالانتصار الذي حققه العميد في مواجهة الشباب الماضية بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري المحلي.

ويحتل العميد المركز الثاني عشر حاليًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، ويطمح في تحقيق كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)؛ بعدما فقد الأمل في المنافسة على أي بطولة محلية هذا الموسم.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الشباب في نصف نهائي البطولة العربية يوم 5 أبريل المقبل، بعدما أطاح بنادي أولمبيك آسفي المغربي في الدور ربع النهائي.