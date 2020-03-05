جدول مباريات اليوم الخميس 5-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يشهد جدول مباريات اليوم، الخميس الموافق 5-3-2020، مواجهات قليلة حيث خاضت معظم الأندية الكبيرة مباريتها خلال اليومين الماضيين.

وتعتبر مباراة مانشستر يونايتد امام ديربي كاونتي في الدور الخامس من كأس الإتحاد الإنجليزي هي الأبرز في هذا اليوم، وتبدأ المباراة في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش على ملعب “برايد بارك ستاديوم”، بمدينة ديربي.

يذكر ان قرعة دور ربع النهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي تم سحبها أمس، وأسفرت عن مواجهة آرسنال لشيفيلد يونايتد، وتشيلسي سيلعب امام ليستر سيتي، نيوكاسل سيواجه مانشستر سيتي، وينتظر فريق نوريتش سيتي الذي صعد على حساب توتنهام أمس، الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي اليوم.

وتُلعب اليوم مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يستضيف غرناطة نظيره أتلتيك بيلباو على ملعب “ملعب نويفو لوس كارمينيس”، في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، يذكر ان مباراة الذهاب على ملعب “سان ماميس”، انتهت بفوز الفريق الباسكي بهدف نظيف.

نذهب إلى أمريكا اللاتينية حيث تستأنف لليوم الثالث على التوالي مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات بكأس الليبرتادوريس، وسيبدأ فلامنجو حامل اللقب أولى مبارياته اليوم امام اتليتيكو جونيور الكولومبي في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، باقي المباريات سنتعرف عليها في الجدول.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة – الدور الخامس.

مانشستر يونايتد – ديربي كاونتي . الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة – نصف النهائي.

غرناطة – اتلتيك بيلباو. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة – نصف النهائي.

سانت إيتيان – رين. الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

مباريات كأس هولندا والقنوات الناقلة – نصف النهائي.

فينورد روتردام – إن أي سي بريدا. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة الشارقة الریاضية HD.

مباريات كأس النمسا والقنوات الناقلة – نصف النهائي.

ريد بول سالزبورغ – لاسك لينز. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس سويسرا والقنوات الناقلة – ربع النهائي.

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لوزان – بازل. الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة – دور المجموعات.

اتليتيكو جونيور (كولومبيا) – فلامينغو (البرازيل). الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

ليجا دي كويتو (الإكوادور) – ريفر بليت (الأرجنتين). الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

دلفين (الإكوادور) – اولمبيا (باراغواي). الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 13.

غواراني (باراغواي) – بوليفار (بوليفيا). الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 11.

أستوديانتس ميريدا (فنزويلا) – راسينغ كلوب(الأرجنتين). الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة – الجولة الـ19.

طلائع الجيش – إنبي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة اون سبورت.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23.

الحزم – الاتحاد. الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

الشباب – العدالة. الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ19.

أولمبيك آسفي – نهضة الزمامرة. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية مباشر HD.

مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة – الجولة الـ21.

د بسكرة – وفاق رياضي سطيف. الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

شباب أهلي برج بوعريريج – نادي مولودية الجزائر. الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

شبيبة القبائل – إتحاد بلعباس. الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة – الجولة الـ17.

أم صلال – الشحانية. الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش. قناة الكأس 1.

الغرافة – الوكرة. الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش. قناة الكأس 1.

مباريات الدوري العراقي والقنوات الناقلة – الجولة الـ4.

نفط الوسط – نفط الجنوب. الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية العراقية HD.

الطلبة – نفط ميسان. الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية العراقية HD.

مباريات الدوري الأردني والقنوات الناقلة – الجولة الأولى.

السلط – معان. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

الحسين إربد – الجزيرة. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري السوداني والقنوات الناقلة – الجولة الـ23.

الشرطة القضارف – الأهلي عطبرة. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

أهلي الخرطوم – حي العرب بورتسودان. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

المريخ – اهلي مروي. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

هلال الأبيض – الفلاح عطبرة. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري السوري والقنوات الناقلة – الجولة الـ16.