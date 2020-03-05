رياضة | توتنهام هوتسبير يحدد سعر هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام هوتسبير يحدد سعر هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية مساء أمس الأربعاء عن رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي، هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير في نهاية الموسم الحالي، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

توتنهام لا يمانع رحيل كين في الصيف

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " تيليجراف " البريطانية، فإن إدارة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي تريد حوالي 172 مليون يورو من أجل التخلي عن هاري كين مهاجم السبيرز في الصيف المقبل.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإنجليزية الى أن الدولي هاري كين صاحب الـ26 عاماً يملك عقداً مع توتنهام حتى يونيو 2024، وأن إدارة توتنهام هوتسبير لا تمانع في رحيله شرط وجود عرض مالي قوي.

إصابة هاري كين

يذكر أن المهاجم الإنجليزي هاري كين يعاني من إصابة منذ عدة أشهر، وهناك شكوك حول عودته للفريق قبل نهاية الموسم، حيث خاض مع توتنهام هوتسبير 278 مبارة وسجل 181 هدفاً وصنع 30.