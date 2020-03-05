رياضة | صراع ضم هالاند يشتد.. ريال مدريد ويوفنتوس يفتحان الخزائن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ضم هالاند يشتد.. ريال مدريد ويوفنتوس يفتحان الخزائن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الصراع بين كبار أوروبا على ضم النجم النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني قد اشتد، حيث يتنافس ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على ضم الموهوبة الشابة.

تقارير صحفية تتحدث عن صراع ضم هالاند في الصيف

وفي سياق متصل تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد ستشهد تنافسًا قويًا بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على ضم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند.

وانضم إيرلنج هالاند صاحب الـ19 عام إلى بروسيا دورتموند في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من سالزبورج النمساوي، حيث قدم مستويات مبهرة مع أسود الفيستيفال، بتسجلبه 12 هدفا في 9 مباريات، مما وجه أنظار كبار قارة أوروبا للتفكير في ضم اللاعب.

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وبحسب ما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد ويوفنتوس، إضافة إلى بعض الفرق الإنجليزية، سيتواصلون مع الفريق الألماني بروسيا دورتموند في الصيف، لمعرفة الرقم المطلوب لبيع هالاند وهوا الأمر الذي سيتغله الفريق الأصفر من أجل فتح مزادا على اللاعب الشاب لتحقيق أكبر استفادة مالية.

صراع ريال مدريد ويوفنتوس

وسيقاتل الفريق الملكي ريال مدريد ونظيره يوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على خدمات هالاند، فالأول يرغب في تعويض صفقة لوكا يوفيتش الذي لم يقدم أي شيء مع الميرينجي أما الأخير يسعى لأن يكون النجم النرويجي بديلاً للمهاجم الرئيسي جونزالو هيجواين.

وختم الموقع الإيطالي تقريه بأن ريال مدريد ويوفنتوس مستعدان لدفع أي مقابل مالي للحصول على خدمات المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند.