رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي اليوم 5-3-2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي اليوم 5-3-2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الإنجليزية اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020 لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي وذلك في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport HD 2

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي بث مباشر، حيث يسعى مانشستر يونايتد لاسعاد جماهيره والفوز وذلك بعد تعادله مع إيفرتون يوم الأحد الماضي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك.

وتعتبر تلك المباراة مواجهة خاصة لواين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق ونجم ديربي كاونتي الحالي لأنه يواجه فريقه القديم الذي لعب معه لمدة 13 عامًا.

ونجح المان يونايتد في التأهل إلى هذا الدور من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه الكبير على ترانمير روفرز بستة أهداف نظيفة في شهر يناير الماضي بينما فاز ديربي كاونتي على نورثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين.

* التشكيل المتوقع:

- من المتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : سيرجيو روميرو

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خط الدفاع : براندون ويليامز – إيريك بايلي – هاري ماجواير – آرون بيساكا

خط الوسط : سكوت ماكتوميناي – نيمانيا ماتيتش – فريد - خوان ماتا

خط الهجوم : أوديون إيجالو – أنتوني مارسيال

- أما ديربي كاونتي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي:-

حراسة المرمي : بن هامر

خط الدفاع : بوجلي - ويسدوم - كلارك - فورسيث

خط الوسط : جاسون نايت - ماكس بيرد - واجهورن - لورانس

خط الهجوم : واين روني - كريس مارتن

* القنوات الناقلة والبث المباشر:

البث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد ديربي كاونتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في العاشرة إلا ربع مساءًًًً في يوم الخميس المقبل عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sport HD 2