شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر أمام حرس الحدود في ختام معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الخميس، فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال في رابع ودياته بمعسكر أكتوبر نظيره حرس الحدود، فى إطار الاستعداد للدور الثانى بالدورى.

و تعد هذه الودية الأخيرة بختام معسكر فريق نادى مصر بعدما خاض 3 مباريات من قبل.

نجح فريق نادى مصر فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر الأحد، قبل أن يخسر من كوكاكولا الثلاثاء بهدف في أخر الشوط الثانى و ألتقى البدرشين أمس الأربعاء ويختتم المعسكر بلقاء حرس الحدود غدًا الخميس.

كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر ، حيث خسر من نظيره إنبى وديا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

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نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

وضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.