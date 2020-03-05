شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة ورسالة رومانسية.. هكذا احتفل النجم رمضان صبحى بعيد ميلاد زوجته حبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برسالة رومانسية، احتفل رمضان صبحى نجم النادى الأهلى، بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامى، حيث شارك صورتهما معا عبر حسابه على موقع انستجرام.

وعلق،" في مثل هذا اليوم ، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد جدًا يا رفيقي".



رمضان صبحى

وظهر رمضان بجوار حبيبة، احتفالا بعيد ميلادها الذى وافق 5 مارس، ونالت الصورة إعجاب متابعيه الذين تمنوا لهما السعادة الدائمة.

يشار إلى أن رمضان صبحى يعود للمشاركة مع فريقه الأهلى فى مباراة سموحة بالدورى المقرر لها 11 مارس الجارى، بعد اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة التى أبعدته عن الأهلى لأكثر من شهرين ونصف.

Advertisements

كشف أحمد شوبير فى برنامجه على إذاعةONSPORT FM رمضان صبحي أصبح سليم 100% ويتم تجهيزه للمشاركة في مباراة سموحه بالدوري بعد أن فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم إصطحابه لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل لإكتمال شفائه.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل على ملعب جامعة التكنولوجيا الذي يبعد عن فندق الإقامة حوالي 25 دقيقة وتدرب عليه الفريق اليوم و أمس الأربعاء على أن يخوض الأهلي أخر تدريباته على ملعب "لوكاس موريبي" الذى يستضيف المباراة.