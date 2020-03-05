شكرا لقرائتكم حمادة أنور: نطالب بالعدالة التحكيمية.. والعقوبات ستؤثر على بطل تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتابع أنور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أتمنى أن يكون هناك عدالة تحكيمية والفائز داخل الملعب بالطرق المشروعة نبارك له في النهاية".
وعن إيقافات الفريق التونسي قال:" لم يتم اخطارنا بشكل رسمي بالعقوبات حتى الاّن، ولكن بكل تأكيد انها ستؤثر سلباً على الترجي".
وأنهى حديثه: هدفنا واضح وهو الصعود لنصف النهائي بغض النظر عن الأسماء التي ستمثل تشكيلة الترجي في هذه المباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور: نطالب بالعدالة التحكيمية.. والعقوبات ستؤثر على بطل تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.