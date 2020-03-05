شكرا لقرائتكم السفير المصرى فى تونس: لا يوجد جماهير للزمالك جاءت من مصر حتى الاّن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف حبشي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هناك محبة كبيرة بين دولتي مصر وتونس، وأرى أن الشحن الجماهيري للترجي ستنعكس بهتافات مقبولة في إطار الروح الرياضية".

وطالب السفير المصري في توسن لاعبي الزمالك بالتركيز داخل الملعب وتحقيق الانتصار وموالصة النتائج المميزة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بطل مصر يجيد دائماً خارج ملعبه.

Advertisements

وعن دخول الجماهير المصرية لملعب رادس قال حبشي:" لا يوجد جماهير للزمالك جاءت من مصر حتى الاّن ولكن الجالية المصرية هنا هي من ستحضر المباراة".

وأنهى تصريحاته نافياً وجود أي تأثير من فيروس كورونا على تأجيل المباراة أو تحديد عدد الجماهير الحاضرة، مشيراً إلى أن هناك حالة وحيدة ظهرت في تونس وقامت الحكومة التونسية بالتعامل معها باحترافية وعزلها.