شكرا لقرائتكم جمال الغندور: أزمتى مع جهاد جريشة انتهت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن أزمته مع الحكم المونديالى جهاد جريشة إنتهت بعدما خضع الحكم للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة، مشيرا إلى أن الحكم سيعود لإدارة المباريات فى الدورى قريبا.

تابع فى تصريحات لقناة اون سبورت، أنه سبق وطلب من الحكم الدولى إدارة بعض المباريات لكنه كان يعتذر بسبب إصابته فى إحدى مباريات الدورى.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الدولي ، المونديالي جهاد جريشة حكما لمباراة مدغشقر وكوت ديفوار بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

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يعاون جريشة في اللقاء كل من أحمد حسام طه وسمير جمال مساعدين، وأحمد الغندور حكم رابع .. وتقام المباراة يوم 31 مارس المقبل بمدغشقر.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أرسلت اعتذارا للاتحاد العربى بعدم اشتراك الحكم الدولى جهاد جريشه كحكم فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جده السعودى بعودة دور الـ8 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وذكرت لجنة الحكام سبب الرفض بحجة إيقاف جهاد جريشة محلياً، على الرغم من عدم إيقافه بالفعل وعدم خضوعه لأى تحقيق حتى الآن من قبل لجنة الحكام.