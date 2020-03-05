هاشتاج لا لاستقالة تركي ال الشيخ يكتسح تويتر

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جدة - عمرو شويل يأتى ذلك على خلفية إعلان المستشار تركى آل الشيخ استقالته من رئاسة الأهلى الشرفية عبر حسابه الرسمى وعدم تعليق إدارة الأهلى على الأمر بالقبول أو الرفض. وطالب المشاركون فى الهاشتاج بالحفاظ على علاقة نادى الوطنية وجماهيره بالمملكة العربية السعودية ممثله فى تركى آل الشيخ وتفويت الفرصة على محور الشر والذين يسعون لإفساد علاقة البلدين بشتى السبل التى هى بمثابة أمن قومى عربى . Advertisements وقال رواد الموقع أن الكابتن محمود الخطيب أحد أبرز رموز الرياضة العربية وتركى الشيخ أحد أبرز المستثمرين فى المجال الرياضى، مطالبين الطرفين بإنهاء الأزمة فى مهدها وتدشين مشاريع تليق بالطرفين كأفضل رد على هواة الصيد فى الماء العكر .

تركي ال الشيخ

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