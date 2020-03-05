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أحمد حسن يعتذر عن تولي منصب مدير الكرة في المصري البورسعيدي

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جدة - عمرو شويل أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أنه اعتذر عن تولي منصب مدير الكرة بالنادي البورسعيدي في الفترة الماضية.

 

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وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "تم مفاوضتي من جانب مجلس إدارة المصري واحترمهم جميعهم ولكنني رفضت"

 

وتابع: "لن أمارس العمل الإداري مرة أخرى.. ووجهتي المقبلة في التدريب"

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