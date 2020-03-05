شكرا لقرائتكم ماذا قال فيلانويفا عند سؤاله عن اتحاد جدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الفيحاء الحالي واتحاد جدة السابق الإجابة عن الأخير، مشيراً إلى أنه عرف بقرب رحيله من الفريق في مباراة النصر منتصف شهر يناير الماضي.

وقال فيلانويفا لبرنامج "في المرمى" عند سؤاله عن سبب رحيله من الاتحاد: لا أريد أن أتسبب بمشكلة، لو امتدحت الاتحاد دقيقة وانتقدته لدقيقة أخرى سينسى الجميع المدح ويركزون على الانتقاد.

وواصل: شعرت برغبة المدرب في الأيام الأخيرة عدم إشراكي مع الفريق وفي مباراة النصر عرفت أنه لا يريدني بعدما بقيت على مقاعد البدلاء، وخلال فترة الانتقالات الشتوية شاهدت تعاقدات الفريق وأيقنت تماماً أنني اللاعب الذي سيتم الاستغناء عنه.

وأتبع: بعد انتقالي إلى الفيحاء أجد أنني اخترت القرار الصحيح ولم أندم عليه، أشعر اليوم أنني لاعب مهم وعنصر مؤثر في الفريق بعد أن افتقدت الشعور خلال الفترة الماضية.