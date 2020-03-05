شكرا لقرائتكم سوسييداد يهزم ميرانديس ويبلغ نهائي كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ ريال سوسييداد نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ميرانديس أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية، 1 - صفر، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.
واستفاد سوسييداد من فوزه ذهابا 2 - 1، ليتأهل إلى المباراة النهائية متفوقا 3 - 1 بمجموع المباراتين. وسجل ميكيل أويارزابال هدف المباراة الوحيد لريال سوسيداد في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.
وينتظر سوسييداد الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أتلتيك بلباو وغرناطة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأول 1 - صفر.
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