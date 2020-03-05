راشد بن سعود يكرّم رعاة مهرجان أم القيوين للسيارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس الأربعاء رعاة مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية في نسخته الثالثة.

وأثنى سموه على جهود الشركات والجهات الراعية، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة ودعمها للأحداث والمهرجانات التي تستضيفها دولتنا بشكل عام وإمارة أم القيوين بشكل خاص.

حضر التكريم سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وهيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية.

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