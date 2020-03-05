علي حمد يخوض أهم «كوبر تست» إداري ويستعد للتغيير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي نجم

يبدو علي حمد، الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام في اللجنة الانتقالية، كأنه يستعد للعودة لخوض أهم اختبار «كوبر تست»، لكن بين جدران المكاتب بدلاً من الاختبارات السابقة التي كان يؤديها فوق الملاعب، أو على المضمار قبل كل استحقاق.

علي حمد الذي وقع عليه الاختيار ليكون عضواً في مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، بعدما تم وضع اسمه في القائمة التي اختارها الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والتي ستنال ثقة العمومية في الثاني عشر من الشهر الحالي، يستعد لخوض «أكبر مباراة» في رحلته المهنية كرئيس جديد للجنة الحكام.

ولن يختلف اثنان على أن علي حمد سيكون رئيساً جديداً للجنة الحكام، قياساً إلى الخبرة والكفاءة التي يمتلكها، وقياساً إلى الباع الطويلة له مع الصافرة.

ويدرك علي حمد أن ما ينتظره من مسؤوليات على سدة رئاسة لجنة الحكام قد يكون أكثر صعوبة من كل رحلته التحكيمية في الملاعب المحلية، والقارية.

وسيحتاج عضو لجنة الحكام في الاتحاد القاري إلى أن يعيد تشكيل لجنته من جديد، مع السعي والتأكيد على ضرورة بقاء «المستشار»، علي بوجسيم، من أجل الاستفادة من خبرته الكبيرة.

ومع وجود لائحة تنص على وجود 7 أعضاء، وفي ظل تواجد 5 أعضاء في الفترة «الانتقالية»، سيعمل رئيس لجنة القضاة إلى تدعيم لجنته بالمزيد من أصحاب الخبرة.

ولن يكون أعضاء اللجنة الشغل الشاغل بالنسبة إلى علي حمد، بل إن اللجنة الجديدة ستحتاج إلى قرارات حاسمة من أجل تحديد آلية العمل في الحقبة الجديدة التي ستكون حافلة بالتحديات.

وسيكون على اللجنة بحلتها الجديدة، حسم مصير بقاء كل من الإنجليزي ستيف بينيت، والسعودي علي الطريفي، وسط وجود مؤشرات على إمكانية إحداث تغييرات وتحديد المسؤوليات وفق آلية جديدة تختلف عن تلك التي كانت في السابق، أو حتى تعديل المسمى الوظيفي.

تعاون مجمد

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ولم يتسن للجنة الحكام في الأسبوعين الأخيرين، تطبيق اتفاقيات التعاون مع اتحادات اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وأوزبكستان، أو حتى مع الاتحاد الأوروبي «يويفا».

وجاء فيروس كورونا ليتسبب بتجميد كل تلك الاتفاقيات، وحرمان العديد من حكامنا من خوض تلك التجارب التي كانت ستعود بالفائدة عليهم.

وأمام هذا الأزمة الكبيرة، سيترقب مسؤولو لجنة «قضاة الملاعب» ما ستؤول إليه الأوضاع طبياً على مستوى العالم، قبل حسم ملف معسكرات الإعداد الصيفية.

ولا شك في أن ملف «الفار» سيكون حاضراً بقوة على طاولة اللجنة الجديدة، مع رئيس للجنة كان له البصمة الكبيرة في تأمين تواجد «تقنية الفيديو» في ملاعبنا، ليكون دوري الإمارات من بين أوائل الدول التي طبقت تلك التقنية.

ولن تتوانى اللجنة عن تأكيد التعاون المشترك مع رأس الهرم التحكيمي الإيطالي كولينا، بعدما سبق للجنة تنظيم دورة «للفار» بإشراف ديفيد أوليري المدير التنفيذي للمجلس التشريعي المسؤول الأول في العالم عن مشروع تقنية الفيديو.

ولن يغفل علي حمد أهمية العلاقات العالمية التي قد تساعد في منح حكامنا فرصة نيل أكبر عدد ممكن من المشاركات الخارجية، لاسيما مع تأهيل وتطوير مستوياتهم، بما يمنحهم فرصة التواجد في كل محفل كروي قاري، أو حتى عالمي.

ترتيب البيت

ولعل ما يميز تواجد علي حمد فوق رأس الكادر التحكيمي، أنه من عائلة التحكيم، ويعرف كل سلبيات وإيجابيات الأجواء التي تدور على مستوى «قضاة الملاعب» في الدولة، كما يجيد التعامل مع أهل الصافرة، والراية.

وقد يسجل للجنة الانتقالية موافقتها على عودة الحكم سلطان المرزوقي، بعد الاعتذار الذي تقدم به، وهو ما يحسب للجنة الحكام بأنها أسهمت في «رأب الصدع»، لكن ما يحسب أكثر للجنة الحكام تلك الخطوات الداخلية التي قامت بها واتخذتها قبل، وبعد صدور القرار، وإن لم يتم الكشف عنها وطبقت بطريقة «سرية» داخلياً.