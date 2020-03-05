«الريدز» يودع كأس الاتحاد أمام تشيلسي من دون مقاومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

مني ليفربول بخسارته الثانية على التوالي عندما سقط أمام مضيفه تشيلسي صفر-2 على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة لندن ليودع مسابقة كأس الاتحاد لكرة القدم من الدور الخامس.

سجل البرازيلي ويليان (13) وروس باركلي (64) الهدفين. وهي الخسارة الثالثة لرجال المدرب الألماني يورجن كلوب في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات في غضون أسبوعين، وكأن المصائب لا تأتي فرادى ل «الريدز»، فبعد ضياع حلم التتويج الذهبي بإنهاء الدوري من دون خسارة، خرجت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب من مسابقة كأس الاتحاد كي يتبخر حلم ليفربول بنيل الثلاثية المحلية وتكرار إنجاز مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وتابع «الريدز» انكساراته المتوالية في الآونة الأخيرة، وأضاع كل مكتسبات الموسم، بعدما أهدر فرصة أن ينهي الدوري من دون خسارة بسقوطه الذريع أمام واتفورد صفر-3، قبل أن يخسر أمام تشيلسي أول أمس الثلاثاء، وهو قد يودع دوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام أتلتيكو مدريد صفر-1 في ذهاب دور ال 16، وكل ذلك في أقل من 15 يوماً.

وتعتبر كأس الاتحاد البطولة الثالثة التي يخسرها ليفربول هذا الموسم، بعد كأس الدرع الخيرية، وكأس الرابطة التي ودعها أمام أستون فيلا.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن ليفربول خسر مباراتين متتاليتين دون تسجيل أي هدف (أمام واتفورد وتشيلسي)، لأول مرة تحت قيادة يورجن كلوب، الذي تولى المسؤولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وكان ليفربول قد خسر لقاء الجولة الماضية في البريميرليج أمام واتفورد بثلاثة أهداف دون رد.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول لم يتأهل للدور السادس (ربع النهائي) لكأس الاتحاد الإنجليزي في أي موسم منذ تولي كلوب قيادة الفريق.

في الجهة المقابلة، كانت المباراة فرصة لتشيلسي لاستعادة معنوياته بعد خسائره الأخيرة أوروبياً ومحلياً، ليحقق فوزاً يحتاجه في هذه الأيام، كما قدم موهبة جديدة هو الإسكتلندي بل جيلمور (18 عاماً) الذي ترقى للعب في الفريق الأول منذ شهر فقط، لكنه أظهر إمكانات كبيرة وقاد سيمفونية الوسط ببراعة تامة ليحصد لقب أفضل لاعب في المباراة.

نجم الليلة

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وأثنى أسطورة نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي ألن شيرر وأسطورة أرسنال إيان رايت وسيسك فابريجاس على جيلمور وقال شيرر: نجم الليلة هو لاعب الوسط الشاب بل جيلمور. هيمنة وسيطرة وثقة بالنفس عجيبة لشاب بسن ال18، شاهدت تشيلسي كثيراً هذا الموسم وصحيح أن الاستحواذ مميز مع جورجينيو لكن الإيطالي لم يفعل ما فعله جيلمور من استرجاع الكرة وحماية نصف ملعب فريقه والتمرير لخط الهجوم وكل هذا بتوقيت دقيق.

وعلق رايت: «هذا اللاعب يلاحقه سيتي واليونايتد وبرشلونة وريال مدريد، أداؤه لا يصدق». وعند سؤال مدربه لامبارد قال: «يا له من أداء مذهل للاعب شاب أمام أفضل فريق. حافظ على هدوئه عندما تسارعت الأحداث من حوله وهدأ في 5 أو 10 دقائق. تستطيع أن تعرف فوراً رغبته في استعادة الكرة ومهارته في التعامل معها. إنه نسخة من لاعبي الوسط الذين نشأت معهم، موهوب في كل شيء وأنا سعيد من أجله ويستحق لقب أفضل لاعب في المباراة ويستحق أن يتحدث الناس عنه».

الوقت المناسب

وجاء تألق جيلمور، لاعب ليستر سيتي السابق، في وقت مناسب للامبارد بعد إصابة البرازيلي ويليان والكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

في المقابل، قلل الألماني يورجن كلوب من الخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات، وقال: «لا داعي للرعب، كان أداؤنا أفضل مما قدمه الفريق أمام واتفورد. أعترف بأن دفاعنا كان ضعيفاً. لم نعتقد أبدا أن الموسم سيكون سهلاً كما لا توجد مباراة سهلة».

وأجلس كلوب نجمي هجومه روبرتو فيرمينيو ومحمد صلاح على الدكة لأنه كان يريد مكافأة لاعبي الأكاديمية مثل كورتيس جونز وويليامز وهذان اللاعبان كانا ضمن 7 تغييرات أجراها كلوب وأضاف: «كورتيس أظهر الكثير من المهارات أمام تشيلسي، يا له من لاعب. نعم خسر الكرة وهذا طبيعي لأنه في طور التعلم، ولا يمكن أن تتعلم وأنت تجلس في غرفة المعيشة بمنزلك، يجب أن ينزل الملعب ويخطئ كي يتعلم. ويليامز لعب مباراة سوبر أمام تشيلسي».