ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى نهائي الكأس الذهبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريق الفارسة الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق الشيخة الشابة علياء آل مكتوم إلى المباراة النهائية لبطولة «كأس بنك ستاندرد تشارترد الذهبية» للبولو 2020 والذي يقام يوم غد الجمعة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية والتي تبلغ جوائزها المالية نصف مليون درهم، وتحظى برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

وجاء تأهل فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد على حساب فريق زيدان السعودي، وبالهدف الذهبي، بنتيجة 9-8 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 8-8 في مباراة بلغت الإثارة فيها الذروة طوال أشواطها الستة.

الفوز الصعب الذي حققه فريق الإمارات جاء بشق الأنفس بسبب الإصرار الكبير الذي أبداه فريق زيدان الذي ظل متقدماً طوال الأشواط الأربعة، حيث أنهى الشوط الأول بتقدمه بهدفين مقابل هدف للإمارات وواصل تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 3-2 واستمر هذا التفوق في الشوط الثالث ب5-4، ثم 7-5 للإمارات في نهاية الشوط الرابع، إلا أن فريق الإمارات استشعر الخطر في الشوط الخامس ونجح في التعادل 8-8 لكل منهما بعد أن ركن زيدان إلى تقدمه ظناً منه أن الوقت لن يسعف الإمارات.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي يحتسب حكما المباراة ضربة جزائية لفريق زيدان يهدرها سانتي، وترتد الهجمة المعاكسة ليخطف توماس هدفاً لفريقه الإمارات وينتزع الفوز الرابع على التوالي لفريق الإمارات، والتأهل بجدارة للمباراة النهائية لملاقاة فريق الشيخة علياء.

وفي المباراة الثانية حقق فريق الشيخة علياء آل مكتوم فوزاً مستحقاً على فريق غنتوت بنتيجة 11-8 بعد مباراة مثيرة تقدم فيها غنتوت في الشوط الأول 2-1 والثاني 4-3، إلا أن فريق الشيخة علياء قلب موازين القوى في الشوط الثالث وتجمد رصيد غنتوت عند 4 أهداف، وفي الوقت نفسه أحرز فريق الشيخة علياء 4 أهداف مرة واحدة لينتهي الشوط الثالث 8-4 لغنتوت، وفي الشوط الرابع أضاف كل فريق فريق هدفين لتصبح النتيجة 10-6، أما الشوط الخامس فقد شهد صحوة لفريق غنتوت ليحرز هدفين تباعاً ويرفع رصيده إلى 8 أهداف ليزداد أمله في إدراك التعادل، إلا أن فريق الشيخة علياء بفضل تألق هدافه سانتياجو الذي أحرز 6 أهداف وحده أضاف الهدف ال11 والأخير ليضمن لفريقه التأهل إلى المباراة الختامية أمام فريق الإمارات.