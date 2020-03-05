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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 05/03/2020

حسان العبيدلي دورينا أصلاً دون جمهور وتسويق دورينا خبر خير

بعد القرار الكل معذور خلاص لا توصي الجماهير

واللي تضرر نادي (الخور) بس الحذر لابد ما يصير h_alobaidly@hotmail.com

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