«الأولمبية» ترحب بتأجيل الألعاب الخليجية في الكويت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت اللجنة الأولمبية الوطنية خطاباً رسمياً من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تأجيل موعد انطلاق دورة الألعاب الخليجية الثالثة بدولة الكويت والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 14 إبريل المقبل، وذلك بصورة نهائية على أن تقام خلال شهر ديسمبر من العام الجاري في موعد يتم تحديده لاحقاً.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكافة القرارات الرامية للحفاظ على صحة الرياضيين والمجتمع بشكل عام، من خلال إعادة النظر في توقيت إقامة الأحداث الرياضية المحلية والتعاون مع الدول المستضيفة للخارجية منها، انطلاقاً من حرصها التام على تعزيز الجانب الصحي وعدم انتشار الأمراض والإصابات بين المشاركين في الفعاليات بكل أنواعها.

وأكد محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أن اللجنة تقف جنباً إلى جنب مع الجهات الرياضية والعامة كافة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الموجود حالياً، وأضاف: «نضع مصلحة الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي والمجتمع على رأس أولوياتنا، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتقديم الناحية الصحية ووضعها فوق كل اعتبار، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي اهتمت بالإنسان ووفرت له كل السبل، لينعم بحياة سعيدة وصحية وآمنة خالية من الأمراض».

وأشار ابن سليم إلى أن اللجنة الأولمبية دائماً سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على المستويات كافة، مؤكداً أنه تم على الفور تأجيل النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لإشعار آخر عقب التوصية المقدمة من فريق العمل التنفيذي للمبادرة برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، بتأجيل تلك التظاهرة الرياضية التي تجمع مختلف الجنسيات لممارسة الأنشطة والفعاليات المختلفة في مواقع عديدة على مدار 24 ساعة، بما يضمن رفع درجة الوعي لدى الجميع وتأكيد أهمية تطبيق مفاهيم الوقاية اللازمة وكيفية التعامل مع الأمور المختلفة.